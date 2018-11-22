Закони щодо "євроблях" відправили на підпис Президенту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Законопроекти щодо правил оподаткування та штрафів за порушення правил ввезення автомобілів на іноземних номерах відправили на підпис Президенту. Про це йдеться на сайті Верховної Ради, передає УНН.
На сайті ВР вказано, що законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком "євроблях" (8487) та законопроект про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів щодо ввезення автомобілів на митну територію (8488) підписані головою парламенту Андрієм Парубієм.
"22 листопада закон направлено на підпис Президенту", - вказано на сайті щодо обох документів.
Як повідомляв УНН, напередодні Андрій Парубій заявив, що законопроекти щодо правил оподаткування та штрафів за порушення ввезення автомобілів на іноземних номерах будуть відправлені на підпис Президенту 21 листопада.
Нагадаємо, 8 листопада, Верховна Рада схвалила закон 8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах.
Крім того, 8 листопада, парламент схвалив в цілому закон 8488 про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України, яким схвалено правила оформлення так званих євроблях.
21 листопада Рада відмовилась скасовувати нові правила оподаткування “євроблях”, а також — скасовувати штрафи за порушення правил ввезення “євроблях”, не підтримавши відповідні постанови.
З 20 листопада на трасах України тривала масова акція протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації. Вони виступали проти збільшення митних платежів та заблокували низку автошляхів по всій Україні. Після рішень парламенту "євробляхери" заявили про призупинення блокування автодоріг і перехід до нового формату акцій протесту - акції “Вимагаємо вето президента!”.