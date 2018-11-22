Законы по "евробляхам" отправили на подпись Президенту
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Законопроекты о правилах налогообложения и штрафах за нарушение правил ввоза автомобилей на иностранных номерах отправили на подпись Президенту. Об этом говорится на сайте Верховной Рады, передает УНН.
На сайте ВР указано, что законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизным налогом "евроблях" (8487) и законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно ввоза автомобилей на таможенную территорию (8488) подписаны председателем парламента Андреем Парубием.
"22 ноября закон направлен на подпись Президенту", - указано на сайте в информации по обоим документам.
Как сообщал УНН, накануне Андрей Парубий заявил, что законопроекты о правилах налогообложения и штрафах за нарушение ввоза автомобилей на иностранных номерах будут отправлены на подпись Президенту 21 ноября.
Напомним, 8 ноября, Верховная Рада приняла закон 8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах.
Кроме того, 8 ноября, парламент одобрил в целом закон 8488 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, которым утвердили правила оформления так называемых евроблях.
21 ноября Рада отказалась отменять новые правила налогообложения "евроблях", а также - отменять штрафы за нарушение правил ввоза "евроблях", не поддержав соответствующие постановления.
С 20 ноября на трассах Украины продолжалась массовая акция протеста владельцев автомобилей на иностранной регистрации. Они выступали против увеличения таможенных платежей и заблокировали ряд автодорог по всей Украине. После решений парламента "евробляхеры" заявили о приостановлении блокировки автодорог и переходе к новому формату акций протеста - акции "Требуем вето президента!".