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Правоохоронці затримали посадовців-хабарників Одеської митниці

Правоохоронці затримали посадовців-хабарників Одеської митниці

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 23 лютого. УНН. Правоохоронці Одещини ліквідували корупційну схему, яка діяла на Одеській митниці. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Під час розслідування були затримані керівник відділу одного з митних постів Одеської митниці, а також його підлеглий – інспектор, який в інтересах начальника одержав від підприємства неправомірну вигоду. За ці неправомірні кошти митники обіцяли без перешкод розмитнити вантаж, що надійшов з Китаю.

“Правоохоронці встановили причетність до оборудок та затримали старшого інспектора управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Одеської митниці, який, залучивши до схеми колишнього митника у якості посередника, отримав через нього хабара від підприємця за безперешкодне митне оформлення 9 контейнерів. Загалом фігуранти злочинної схеми одержали 1 тис. 350 доларів США неправомірної вигоди від підприємців”, – йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Одесі на хабарі “погорів” посадовець управління Держпраці

Як раніше повідомляв УНН, військова прокуратура викрила у хабарництві головного державного інспектора Херсонської митниці ДФС в Херсонській області.

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