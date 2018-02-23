Правоохранители задержали чиновников-взяточников Одесской таможни
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 23 февраля. УНН. Правоохранители Одесской области ликвидировали коррупционную схему, которая действовала на Одесской таможне. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В ходе расследования были задержаны руководитель отдела одного из таможенных постов Одесской таможни, а также его подчиненный – инспектор, который в интересах начальника получил от предприятия неправомерную выгоду. За эти неправомерные средства таможенники обещали беспрепятственно растаможить груз, прибывший из Китая.
“Правоохранители установили причастность к махинациям и задержали старшего инспектора управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Одесской таможни, который, привлекая к схеме бывшего таможенника в качестве посредника, получил через него взятки от предпринимателя за беспрепятственное таможенное оформление 9 контейнеров. В общем фигуранты преступной схемы получили 1 тыс. 350 долларов США неправомерной выгоды от предпринимателей”, – говорится в сообщении.
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Как ранее сообщал УНН, военная прокуратура разоблачила во взяточничестве главного государственного инспектора Херсонской таможни ДФС в Херсонской области.