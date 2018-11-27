Митник "погорів" на євробляхах

“27 листопада 2018 року прокурорами військової прокуратури Деснянського гарнізону Центрального регіону України викрито та затримано державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста „Нові Яриловичі“ Чернігівської митниці Державної фіскальної служби. За два місяці нечистий на руку митник „заробив“ тільки на ввозі автівок понад 17 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.

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Держслужбовець систематично вимагав та отримував неправомірну вигоду від громадянина України за безперешкодне митне оформлення легкових транспортних засобів на іноземній реєстрації в режимі “тимчасове ввезення до одного року” на громадянина-нерезидента на територію України із сусідньої республіки Білорусь, а також не ініціювання проведення поглибленої перевірки та не складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення при їх ввезенні.

Упродовж жовтня-листопада 2018 року, в рамках проведення негласних слідчих (розшукових) дій, військовою прокуратурою Деснянського гарнізону задокументовано 3 факти отримання інспектором-митником неправомірної вигоди загальну суму понад 11 тисяч гривень від вказаного громадянина України за ввезення останнім 4 легкових автомобілів.

Увечері, 26 листопада 2018 року, діючи під контролем правоохоронних органів, вказана службова особа знову одержала від цього ж громадянина частину неправомірної вигоди у сумі 6 200 гривень за безперешкодний ввіз на територію України 2 легкових автомобілів, перебуваючи за місцем дислокації свого підрозділу у с. Скиток, Ріпкинського району, Чернігівської області. Таким чином “заробіток” митника склав 17 тисяч гривень.

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Митника-хабарника затримано. Отримані ним грошові кошти вилучені. Затримання проводилось за оперативного супроводження відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Чернігівській області.

На даний час тривають обшуки за місцем роботи та проживання затриманого.

Наразі йому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання хабара), клопотання до суду про обрання відносно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Зазначимо, що Мінфін збирається розділити функції ДФС і митниці. Нагадаємо, останній раз реформу митниці проводили у 2011 році.

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Крім того, з 25 листопада євробляхери блокують пункти пропуску на західному кордоні України. Йшлося про обмеження руху на 11 пунктах пропуску. Також того ж дня набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Раніше євробляхери попередили про новий формат акцій протесту.

Станом на 12:00 вівторка, 27 листопада, рух на двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею розблокували.