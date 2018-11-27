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Рух на двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею розблокували

Рух на двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею розблокували

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Волинській області рух транспорту на пунктах пропуску "Устилуг" та "Ягодин" на кордоні з Польщею повністю відновлений. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МВС України.

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"На Волині рух транспорту на пунктах пропуску "Устилуг" та "Ягодин" повністю відновлений", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, водії транспортних засобів на єврономерах більше не обмежують рух на міжнародному пункті пропуску "Устилуг". Транспорті засоби почали перетинати кордон ще з ночі. Рух автотранспорту на пункті пропуску "Ягодин" відновили сьогодні вранці.

Нагадаємо, що поліція Волині розпочала кримінальні провадження за фактами блокування транспортних комунікацій та групового порушення громадського порядку на пункті пропуску "Ягодин".

Додамо, на ранок 26 листопада ситуація на пунктах пропуску Волинської області залишалася ускладненою, рух на пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг" був частково відновлений.

Як повідомляв УНН, власники автомобілів на єврономерах на ранок 27 листопада продовжували блокувати автомобільні пункти пропуску "Рава-Руська", "Краковець", "Угринів" та "Шегині".

У ДПСУ 27 листопада повідомляли, що під’їзні шляхи до деяких пунктів пропуску на державному кордоні були розблоковані вночі та вранці. Проїзд через шість пунктів на західному кордоні залишався обмеженим.

Акції "євробляхерів" на кордоні розпочалися після підписання Президентом законів № 8487 та № 8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Президент Петро Порошенко закликав власників таких авто у передбачений законом термін "скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматися від акцій протесту".

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