Проїзд через шість пунктів на західному кордоні обмежений

“Зараз досить ускладненим залишається рух через пункти пропуску на державному кордоні з Польщею — „Шегині“, „Краківець“ та „Ягодин“. Також обмеженим є рух через пункти пропуску „Малий Березний“ та „Ужгород“ — на кордоні зі Словаччиною, та „Тиса“, що на кордоні з Угорщиною”, — йдеться у повідомленні.

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Держприкордонслужба продовжує проводити заходи безпеки, аби не допустити жодних провокацій безпосередньо на державному кордоні. Для цього створені ситуативні групи, а у разі розблокування цих напрямків — готові додаткові наряди прикордонників, аби забезпечити швидкий безперебійний пропуск учасникам міжнародного руху. Крім того, відбувається постійний обмін інформацією з Нацполіцією та іншими взаємодіючими органами й суміжними сторонами.

У зв’язку з цим Держприкордонслужба звертається до всіх подорожуючих громадян з прохання врахувати цю інформацію під час вибору маршруту подорожей та для обрання оптимального маршруту руху.

Раніше УНН повідомляв, що тимчасово розблоковано пункт прокуску „Рава-Руська“. У пункті пропуску „Шегині“ стоять 200 фур і 100 легкових авто. Мітингувальники пропускають один легковий транспортний засіб в годину. У „Краківці“ простоюють понад 250 вантажівок, 7 автобусів та легкові автівки. Щогодини пропускають один автобус.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею у чергах застрягли понад 400 автомобілів.

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Нагадаємо, 27 листопада водіїв попередили про акції протесту власників автомобілів з європейською реєстрацією у Волинській та Львівській областях, через що можуть бути проблеми з проїздом.

За даними Держприкордонслужби, зранку 27 листопада протести “євробляхерів” ускладнили рух на 11 пунктах пропуску через кордон.