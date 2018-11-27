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"Євробляхери" частково розблокували кордони на Львівщині

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 листопада. УНН. На Львівщині “євробляхери” частково розблокували рух на пунктах пропуску з Польщею. Про це повідомили УНН у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

“„Рава-Руська“: тимчасово поліція, прикордонники та проїжджаючі громадяни розблокували дорогу, зробили випуск усіх транспортних засобів. У пункті пропуску „Шегині“ стоять 200 фур і 100 легкових авто. Мітингувальники пропускають один легковий транспортний засіб в годину. У „Краківці“ простоюють понад 250 вантажівок, 7 автобусів та легкові автівки. Щогодини пропускають один автобус”, — повідомили у прес-службі.

На своїй сторінці у Facebook керівник львівської митниці Левко Прокіпчук розповів, що у Львівській області розблоковані під’їздні дороги до пунктів пропуску “Угринів”, “Рава-Руська”, “Грушів” та “Смільниця”.

Як повідомляв УНН, станом на 9:00 вівторка на кордоні України і Польщі у трьох пунктах пропуску у Львівській області на фоні протестів власників авто на європейських номерах утворилися черги, в яких стояли 410 автомобілів.

Нагадаємо, 27 листопада водіїв попередили про акції протесту власників автомобілів з європейською реєстрацією у Волинській та Львівській областях, через що можуть бути проблеми з проїздом.

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