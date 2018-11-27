"Евробляхеры" частично разблокировали границы во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 ноября. УНН. Во Львовской области "евробляхеры" частично разблокировали движение на пунктах пропуска с Польшей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.
""Рава-Русская": временно полиция, пограничники и проезжающие граждане разблокировали дорогу, сделали выпуск всех транспортных средств. В пункте пропуска "Шегини" стоят 200 фур и 100 легковых авто. Митингующие пропускают одно легковое транспортное средство в час. В "Краковце" простаивают более 250 грузовиков, 7 автобусов и легковые автомобили. Каждый час пропускают один автобус", - сообщили в пресс-службе.
На своей странице в Facebook руководитель львовской таможни Левко Прокипчук рассказал, что во Львовской области разблокированы подъездные дороги к пунктам пропуска "Угринов", "Рава-Русская", "Грушив" и "Смильница".
Как сообщал УНН, по состоянию на 9:00 вторника на границе Украины и Польши в трех пунктах пропуска во Львовской области на фоне протестов владельцев авто на европейских номерах образовались очереди, в которых стояли 410 автомобилей.
Напомним, 27 ноября водителей предупредили об акциях протеста владельцев автомобилей с европейской регистрацией в Волынской и Львовской областях, из-за чего могут быть проблемы с проездом.