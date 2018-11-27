На кордоні з Польщею у чергах застрягли понад 400 автомобілів

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Станом на 9:00 вівторка на кордоні України і Польщі у трьох пунктах пропуску у Львівській області на фоні протестів власників авто на європейських номерах утворилися черги, в яких стояли 410 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.