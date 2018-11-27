На кордоні з Польщею у чергах застрягли понад 400 автомобілів

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Станом на 9:00 вівторка на кордоні України і Польщі у трьох пунктах пропуску у Львівській області на фоні протестів власників авто на європейських номерах утворилися черги, в яких стояли 410 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Так, у Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували 100 автівок, у ПП "Грушів - Будомєж" - 250, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 60 автомобілів.

Окрім того, на кордоні з Угорщиною у ПП "Вилок - Тісабеч" перебувало 10 авто, у ПП "Косино - Барабаш" - 20 автівок.

При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 9:00 не зафіксовано.

Нагадаємо, 27 листопада водіїв попередили про акції протесту власників автомобілів з європейською реєстрацією у Волинській та Львівській областях, через що можуть бути проблеми з проїздом.

За даними Держприкордонслужби, зранку 27 листопада протести "євробляхерів" ускладнили рух на 11 пунктах пропуску через кордон.

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