Водіїв попередили про протести "євробляхерів" у двох областях

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Водіїв попередили про акції протесту власників автомобілів з європейською реєстрацією у Волинській та Львівській областях, через що можуть бути проблеми з проїздом. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Укравтодору.