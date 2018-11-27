Водіїв попередили про протести "євробляхерів" у двох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Водіїв попередили про акції протесту власників автомобілів з європейською реєстрацією у Волинській та Львівській областях, через що можуть бути проблеми з проїздом. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Укравтодору.
У даних Укравтодору про стан проїзду на 8:00 27 листопада згадується про перекриття низки автодоріг через акції власників "євроблях".
"Волинська область. 25 листопада о 12:00 активістами ГО "Авто Євро Сила" проводились акції протесту, перекрито рух на а/д М-07 "Київ – Ковель – Ягодин", км 505+000 на КПП "Ягодин", - повідомили у відомстві.
Також вказано, що у Львівській області 25 листопада з 12:30 розпочалася акція протесту, ініційована ГО "Авто Євро Сила". "Заблоковано пішохідний перехід та рух транспорту по а/д М-09 "Тернопіль - Львів - Рава-Руська" км 190+000 (30 осіб ходять по пішохідному переходу) та а/д М-10 "Львів - Краковець" км 70+000 (30 автомобілів перекрили дорогу)", - додали в Укравтодорі.
"26 листопада з 17:30 на а/д М-11 "Львів - Шегині", км 80+350 перекрито рух автомобільного транспорту. Відбувається акція протесту, ініційована ГО "Авто Євро Сила", шляхом безперервного руху пішохідним переходом (близько 60 осіб)", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, за даними Держприкордонслужби, зранку 27 листопада протести "євробляхерів" ускладнили рух на 11 пунктах пропуску через кордон.
Акції "євробляхерів" на кордоні розпочалися після підписання Президентом законів № 8487 та № 8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Президент Петро Порошенко також закликав власників таких авто у передбачений законом термін "скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматися від акцій протесту".