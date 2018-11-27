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Водителей предупредили о протестах "евробляхеров" в двух областях

Водителей предупредили о протестах "евробляхеров" в двух областях

Киев  •  УНН

 • 9347 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Водителей предупредили об акциях протеста владельцев автомобилей с европейской регистрацией в Волынской и Львовской областях, из-за чего могут быть проблемы с проездом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

В данных Укравтодора о состоянии проезда на 8:00 27 ноября упоминается о перекрытии ряда автодорог из-за акций владельцев "евроблях".

"Волынская область. 25 ноября в 12:00 активистами ОО "Авто Евро Сила" проводились акции протеста, перекрыто движение на а/д М-07 "Киев - Ковель - Ягодин", км 505+000 на КПП "Ягодин", - сообщили в ведомстве.

Также указано, что во Львовской области 25 ноября с 12:30 началась акция протеста, инициированная ОО "Авто Евро Сила". "Заблокировано пешеходный переход и движение транспорта по а/д М-09 "Тернополь - Львов - Рава-Русская" км 190+000 (30 человек ходят по пешеходному переходу) и а/д М-10 "Львов - Краковец" км 70+000 (30 автомобилей перекрыли дорогу)", - добавили в Укравтодоре.

"26 ноября с 17:30 на а/д М-11 "Львов - Шегини", км 80+350 перекрыто движение автомобильного транспорта. Проходит акция протеста, инициированная ОО "Авто Евро Сила", путем непрерывного движения пешеходным переходом (около 60 человек)", - указали в ведомстве.

Напомним, по данным Госпогранслужбы, утром 27 ноября протесты "евробляхеров" осложнили движение на 11 пунктах пропуска через границу.

Акции "евробляхеров" на границе начались после подписания Президентом законов № 8487 и № 8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Президент Петр Порошенко также призвал владельцев таких авто в предусмотренный законом срок "воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста".

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