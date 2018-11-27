Проезд через шесть пунктов на западной границе ограничен

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Подъездные пути к некоторым пунктам пропуска на государственной границе были частично разблокированы ночью и сегодня утром. Однако движение еще остается затрудненным в шести пунктах. Об этом сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.