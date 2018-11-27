Проезд через шесть пунктов на западной границе ограничен
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Подъездные пути к некоторым пунктам пропуска на государственной границе были частично разблокированы ночью и сегодня утром. Однако движение еще остается затрудненным в шести пунктах. Об этом сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
“Сейчас достаточно усложненным остается движение через пункты пропуска на государственной границе с Польшей — „Шегини“, „Краковец“ и „Ягодин“. Также ограниченным является движение через пункты пропуска „Малый Березный“ и „Ужгород“ — на границе со Словакией, и „Тиса“ на границе с Венгрией”, — говорится в сообщении.
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Госпогранслужба продолжает проводить меры безопасности, чтобы не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе. Для этого созданы ситуативные группы, а в случае разблокирования этих направлений — готовы дополнительные наряды пограничников, чтобы обеспечить быстрый бесперебойный пропуск участников международного движения. Кроме того, происходит постоянный обмен информацией с Нацполициею и другими взаимодействующими органами и смежными сторонами.
В связи с этим Госпогранслужба обращается ко всем путешествующим гражданам с просьбой учесть эту информацию при выборе маршрута путешествий и для избрания оптимального маршрута движения.
Ранее УНН сообщал, что временно разблокирован пункт прокуску “Рава-Русская”. В пункте пропуска “Шегини” стоят 200 фур и 100 легковых авто. Митингующие пропускают один легковой транспортное средство в час. В “Краковце” простаивают более 250 грузовиков, 7 автобусов и легковые автомобили. Каждый час пропускают один автобус.
Напомним, на границе с Польшей в очередях застряли более 400 автомобилей.
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Напомним, 27 ноября водителей предупредили об акции протеста владельцев автомобилей с европейской регистрацией в Волынской и Львовской областях, из-за чего могут быть проблемы с проездом.
По данным Госпогранслужбы, утром 27 ноября протесты “евробляхеров” осложнили движение на 11 пунктах пропуска через границу.