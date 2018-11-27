Негода не вплинула на пропуск вантажівок до Києва

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"Станом на 8:00 27 листопада 2018 року рух вантажних автомобілів в місто Київ здійснюється без обмежень", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, 27 листопада водіїв попередили про акції протесту власників автомобілів з європейською реєстрацією у Волинській та Львівській областях, через що можуть бути проблеми з проїздом.

За даними Держприкордонслужби, зранку 27 листопада протести "євробляхерів" ускладнили рух на 11 пунктах пропуску через кордон.

Як повідомляв УНН, українців попередили про складні погодні умови.