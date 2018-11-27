На в'їзді до Києва через ДТП утворився багатокілометровий затор

Причиною затору стало ДТП за участю двох машин Nissan Micra і Renault Logan.

УНН намагається дізнатися подробиці ДТП і інформацію про постраждалих.

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Нагадуємо, що вчора з 6:00 до 13:00 години дня на автошляхах Київської області було зафіксовано 24 ДТП.



Як повідомляв УНН, в Христинівському районі Черкаської області вчора відбулася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якї загинули чотири людини.