На в'їзді до Києва через ДТП утворився багатокілометровий затор
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. На Старообухівській трасі, в напрямку Києва багатокілометровий затор, передає кореспондент УНН.
Причиною затору стало ДТП за участю двох машин Nissan Micra і Renault Logan.
УНН намагається дізнатися подробиці ДТП і інформацію про постраждалих.
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Нагадуємо, що вчора з 6:00 до 13:00 години дня на автошляхах Київської області було зафіксовано 24 ДТП.
Як повідомляв УНН, в Христинівському районі Черкаської області вчора відбулася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якї загинули чотири людини.