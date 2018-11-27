На въезде в Киев из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. На Старообуховской трассе, в направлении Киева многокилометровая пробка, передает корреспондент УНН.
Причиной пробки стало ДТП с участием двух машин Nissan Micra и Renault Logan.
УНН пытается узнать подробности ДТП и информацию о пострадавших.
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Напоминаем, что вчера с 6:00 до 13:00 часов дня на автодорогах Киевской области было зафиксировано 24 ДТП.
Как сообщал УНН, в Христиновском районе Черкасской области вчера произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.