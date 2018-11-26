У масштабній ДТП загинуло четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Христинівському районі Черкаської області сьогодні сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло четверо людей. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook помічник керівника ГУ ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко, передає УНН.
За інформацією Проценка, сьогодні о 02:15 до Христинівської пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про масштабну дорожньо-транспортну пригоду, що сталася між селами Орадівка та Мала Севастянівка.
“За невстановлених поки що обставин, на 526 км автодороги „Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знамянка“ сталося лобове зіткнення двох вантажних автомобілів „DAF“. Внаслідок зіткнення, водій та пасажир одного автомобіля „DAF“ від отриманих травм загинули на місці події. Водночас, водій другої вантажівки „DAF“, попри зусилля медиків помер в кареті швидкої медичної допомоги під час транспортування його до лікарні”, — написав він.
Через ДТП утворився затор. І о 02:50, коли на місці події ще працювали рятувальники, на відстані близько 800 метрів від місця ДТП, у вантажний автомобіль “Камаз”, що через затор стояв на узбіччі, врізався автомобіль “Volkswagen Golf” під керуванням 70-річного водія, який через туман не зорієнтувався у дорожній обстановці.
Внаслідок зіткнення, водій легковика загинув на місці.
Рятувальники за допомогою спеціального інженерного обладнання провели роботи з деблокування тіл загиблих із салонів усіх понівечених автомобілів. Обставини ДТП з’ясовуються.
Нагадаємо, у Закарпатській області внаслідок ДТП за участю автомобіля на єврономерах одна людина загинула, троє отримали травми.