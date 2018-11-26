В масштабном ДТП погибли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Христиновском районе Черкасской области сегодня произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщил на своей странице в Facebook помощник руководителя ГУ ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко, передает УНН.
По информации Проценко, сегодня в 02:15 в Христиновскую пожарно-спасательную часть поступило сообщение о масштабном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло между селами Орадовка и Малая Севастьяновка.
"При неустановленных пока обстоятельствах, на 526 км автодороги "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка" произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей "DAF". В результате столкновения, водитель и пассажир одного автомобиля "DAF" от полученных травм погибли на месте происшествия. В то же время, водитель второго грузовика "DAF", несмотря на усилия медиков умер в карете скорой медицинской помощи во время транспортировки его в больницу", - написал он.
Из-за ДТП образовалась пробка. И в 02:50, когда на месте происшествия еще работали спасатели, на расстоянии около 800 метров от места ДТП, в грузовой автомобиль "Камаз", что из-за затора стоял на обочине, врезался автомобиль "Volkswagen Golf" под управлением 70-летнего водителя, который за тумана не сориентировался в дорожной обстановке.
В результате столкновения, водитель легковушки погиб на месте.
Спасатели с помощью специального инженерного оборудования провели работы по деблокированию тел погибших из салонов всех искореженных автомобилей. Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, в Закарпатской области в результате ДТП с участием автомобиля на еврономерах один человек погиб, трое получили травмы.