Непогода не повлияла на пропуск грузовиков в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. По состоянию на утро вторника ограничений на въезд грузовых автомобилей в столицу нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укравтодора.
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"По состоянию на 8:00 27 ноября 2018 года движение грузовых автомобилей в город Киев осуществляется без ограничений", - сообщили в ведомстве.
Напомним, 27 ноября водителей предупредили об акции протеста владельцев автомобилей с европейской регистрацией в Волынской и Львовской областях, из-за чего могут быть проблемы с проездом.
По данным Госпогранслужбы, утром 27 ноября протесты "евробляхеров" осложнили движение на 11 пунктах пропуска через границу.
Как сообщал УНН, украинцев предупредили о сложных погодных условиях.