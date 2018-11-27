Українців попередили про складні погодні умови
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. В Україні у вівторок, 27 листопада, очікуються складні погодні умови, на частині території країни - сильні опади - сніг та дощ, на дорогах - ожеледиця. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"У центральних, більшості західних та східних областей сильні опади у вигляді снігу та дощу, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, температура вночі та вдень близько 0°; у південній частині та на Донеччині вночі сильний, вдень помірний дощ, температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, в Криму до 13°; у північних, Волинській та Рівненській областях вночі та вранці сніг і мокрий сніг, вдень без істотних опадів, температура протягом доби 0-5° морозу", - повідомили синоптики.
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У країні, крім південної частині, на дорогах ожеледиця; вночі та вранці подекуди туман.
Вітер північно-східний (у південних та східних областях - переважно південний), 7-12 м/с, на півдні країни окремі пориви 15-20 м/с.
У Києві 27 листопада вранці сніг, мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 2-4° морозу.
Як повідомляв УНН, на Україну насуваються морози.