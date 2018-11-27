Украинцев предупредили о сложных погодных условиях
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Украине во вторник, 27 ноября, ожидаются сложные погодные условия, на части территории страны - сильные осадки - снег и дождь, на дорогах - гололедица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"В центральных, большинстве западных и восточных областей сильные осадки в виде снега и дождя, местами налипание мокрого снега, гололед, температура ночью и днем около 0°, в южной части и в Донецкой области ночью сильный, днем умеренный дождь, температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в Крыму до 13°, в северных, Волынской и Ровенской областях ночью и утром снег и мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью 0-5° мороза", - сообщили синоптики.
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В стране, кроме южной части, на дорогах гололедица, ночью и утром местами туман.
Ветер северо-восточный (в южных и восточных областях - преимущественно южный), 7-12 м/с, на юге страны отдельные порывы 15-20 м/с.
В Киеве 27 ноября утром снег, мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 2-4° мороза.
Как сообщал УНН, на Украину надвигаются морозы.