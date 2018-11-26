Через блокування ПП "Ягодин" відкрито провадження

КИЇВ. 26 листопада. УНН. За фактами блокування транспортних комунікацій та групового порушення громадського порядку на пункті пропуску "Ягодин" розпочато кримінальні провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області.