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Через блокування ПП "Ягодин" відкрито провадження

Через блокування ПП "Ягодин" відкрито провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. За фактами блокування транспортних комунікацій та групового порушення громадського порядку на пункті пропуску "Ягодин" розпочато кримінальні провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області.

"Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій) та ст. 293 (групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України. Санкції цих статей, зокрема, передбачають покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, арешту і позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через блокування фактом блокування транспортних комунікацій у Львівській області.

Станом на сьогоднішній ранок на державному кордоні залишається ускладненим рух через низку пунктів пропуску. На пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг" станом на сьогоднішній ранок рух частково відновлено.

Блокування пунктів пропуску продовжується і на кордоні з Польщею: у Раві-Руській, Краківці, Угринові та Шегинях.

Нагадаємо, вчора, 26 листопада, власники "євроблях" почали перекривати пропускні пункти на кордоні.

Вчора набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Українські Національні Новини

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