Из-за блокирования ПП "Ягодин" открыто производства

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92248 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104915 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140200 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137640 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132905 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126679 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165418 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117965 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141547 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Из-за блокирования ПП "Ягодин" открыто производства

Из-за блокирования ПП "Ягодин" открыто производства

Киев  •  УНН

 • 19539 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. По фактам блокирования транспортных коммуникаций и группового нарушения общественного порядка на пункте пропуска "Ягодин" начато уголовные производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области.

"Следователи сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины. Санкции этих статей, в частности, предусматривают наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста и лишения свободы", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, правоохранители открыли уголовное производство из-за блокирования факту блокирования транспортных коммуникаций во Львовской области.

По состоянию на сегодняшнее утро на государственной границе остается осложненным движение по ряду пунктов пропуска. На пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг" по состоянию на сегодняшнее утро движение частично восстановлено.

Блокировка пунктов пропуска продолжается и на границе с Польшей: в Раве-Русской, Краковце, Угринови и Шегинях.

Напомним, вчера, 26 ноября, владельцы "евроблях" начали перекрывать пропускные пункты на границе.

Вчера вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.

Украинские Национальные Новости

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