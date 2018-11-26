Из-за блокирования ПП "Ягодин" открыто производства
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. По фактам блокирования транспортных коммуникаций и группового нарушения общественного порядка на пункте пропуска "Ягодин" начато уголовные производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области.
"Следователи сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины. Санкции этих статей, в частности, предусматривают наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста и лишения свободы", – говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, правоохранители открыли уголовное производство из-за блокирования факту блокирования транспортных коммуникаций во Львовской области.
По состоянию на сегодняшнее утро на государственной границе остается осложненным движение по ряду пунктов пропуска. На пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг" по состоянию на сегодняшнее утро движение частично восстановлено.
Блокировка пунктов пропуска продолжается и на границе с Польшей: в Раве-Русской, Краковце, Угринови и Шегинях.
Напомним, вчера, 26 ноября, владельцы "евроблях" начали перекрывать пропускные пункты на границе.
Вчера вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.