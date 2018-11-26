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"Євробляхери" продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Польщею

"Євробляхери" продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Польщею

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 листопада. УНН. Власники автомобілів на єврономерах продовжують блокувати автомобільні пункти пропуску у Раві-Руській, Краківці, Угринові та Шегинях. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

"Пункти пропуску й надалі перекриті", – повідомили у патрульній поліції.

Очевидці розповіли, що "євробляхери" всю ніч блокували пункт пропуску у Краківці.

"Не пустили жодну машину ні в Польщу, ні з Польщі. На перемовини не йдуть. Повертаюсь до Львова", – розповів УНН водій Дмитро.

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Як повідомляв УНН, станом на сьогодні на державному кордоні залишається ускладненим рух через низку пунктів пропуску. На пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг" станом на сьогоднішній ранок рух частково відновлено.

Нагадаємо, вчора власники "євроблях" почали перекривати пропускні пункти на кордоні.

Вчора, 26 листопада, набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

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