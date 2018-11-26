"Евробляхеры" продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Польшей
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 ноября. УНН. Владельцы автомобилей на еврономерах продолжают блокировать автомобильные пункты пропуска в Раве-Русской, Краковце, Угринове и Шегинях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.
"Пункты пропуска и в дальнейшем перекрыты", – сообщили в патрульной полиции.
Очевидцы рассказали, что "евробляхеры" всю ночь блокировали пункт пропуска в Краковце.
"Не пустили одну машину ни в Польшу, ни из Польши. На переговоры не идут. Возвращаюсь во Львов", – рассказал УНН водитель Дмитрий.
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Как сообщал УНН, на сегодня на государственной границе остается осложненным движение по ряду пунктов пропуска. На пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг" по состоянию на сегодняшнее утро движение частично восстановлено.
Напомним, вчера владельцы "евроблях" начали перекрывать пропускные пункты на границе.
Вчера, 26 ноября, вступили в силу законы №8487 и №8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.