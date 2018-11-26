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Прикордонників перевели на посилений варіант несення служби

Прикордонників перевели на посилений варіант несення служби

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Підрозділи Держприкордонслужби переведені на посилений варіант несення служби. Відповідне доручення Голові Держприкордонслужби України Петру Цигикалу дав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Про переведення всіх підрозділів МВС на посилений варіант несення служби Глава МВС повідомив сьогодні під час екстреного засідання РНБО України, яка рекомендувала Президентові України і Верховній Раді ввести воєнний стан терміном на 60 діб.

“Я звертаюсь до патріотів України — зосередитись на протидії зовнішньому ворогу і не втягуватися у внутрішнє протистояння”, — заявив Арсен Аваков.

Доручення перейти на посилений варіант несення служби Міністр внутрішніх справ, окрім Державної прикордонної служби України, лав Національній гвардії України, Національній поліції України та Державній службі України із надзвичайних ситуацій.

Таке рішення прийнято на підставі положення про МВС України.

Як повідомляв УНН, у зв'язку із подіями в Азовському морі ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні понеділок, 26 листопада.

Нагадаємо, Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Українські Національні Новини

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