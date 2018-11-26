Пограничников перевели на усиленный вариант несения службы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Подразделения Госпогранслужбы переведены на усиленный вариант несения службы. Соответствующее поручение Главе Госпогранслужбы Украины Петру Цигикалу дал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
О переводе всех подразделений МВД на усиленный вариант несения службы Глава МВД сообщил сегодня во время экстренного заседания СНБО Украины, которая рекомендовала Президенту Украины и Верховной Раде ввести военное положение сроком на 60 суток.
"Я обращаюсь к патриотам Украины - сосредоточиться на противодействии внешнему врагу и не втягиваться в внутреннее противостояние", - заявил Арсен Аваков.
Поручение перейти на усиленный вариант несения службы министр внутренних дел, кроме Государственной пограничной службы Украины, ряды Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Такое решение принято на основании положения о МВД Украины.
Как сообщал УНН, в связи с событиями в Азовском море ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября.
Напомним, Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.