Движение на двух пунктах пропуска на границе с Польшей разблокировали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Волынской области движение транспорта на пунктах пропуска "Устилуг" и "Ягодин" на границе с Польшей полностью восстановлено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
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"На Волыни движение транспорта на пунктах пропуска "Устилуг" и "Ягодин" полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
Как отмечается, водители транспортных средств на еврономерах больше не ограничивают движение на международном пункте пропуска "Устилуг". Транспортные средства начали пересекать границу еще с ночи. Движение автотранспорта на пункте пропуска "Ягодин" возобновили сегодня утром.
Напомним, что полиция Волыни начала уголовные производства по фактам блокирования транспортных коммуникаций и группового нарушения общественного порядка на пункте пропуска "Ягодин".
Добавим, на утро 26 ноября ситуация на пунктах пропуска Волынской области оставалась усложненной, движение на пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг" было частично восстановлено.
Как сообщал УНН, владельцы автомобилей на еврономерах утром 27 ноября продолжали блокировать автомобильные пункты пропуска "Рава-Русская", "Краковец", "Угринов" и "Шегини".
В ГПСУ 27 ноября сообщили, что подъездные пути к некоторым пунктам пропуска на государственной границе были разблокированы ночью и утром. Проезд через шесть пунктов на западной границе оставался ограниченным.
Акции "евробляхеров" на границе начались после подписания Президентом законов № 8487 и № 8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Президент Петр Порошенко призвал владельцев таких авто в предусмотренный законом срок "воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста".