В Україні зловили другого за день крупного хабарника
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. В Україні зловили вже другого за день крупного хабарника. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Генерального прокурора України Юрія Луценка у Facebook.
"Риба поменше. Апетит побільше. Полтавська філія "Укрінтеравтосервіс". Хабар 20 тис. дол", - написав він.
Довідка УНН: "Укрінтеравтосервіс" - українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та відчизняних автотранспортних засобів.
Як повідомляв УНН, керівника управління державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в Херсонській області, посаду якого на сьогодні обіймає Сергій Циклінський, зі спільниками спіймали на 4,5 тис. дол. хабара за погодження документації.
Нагадаємо, у жовтні прокуратура та поліція Київщини піймали хабарника, який обіцяв вплинути на ДАБІ.