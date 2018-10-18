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Генпрокурор: прокуратура та поліція Київщини піймали хабарника, який обіцяв вплинути на ДАБІ

Генпрокурор: прокуратура та поліція Київщини піймали хабарника, який обіцяв вплинути на ДАБІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Лученко повідомив, що прокуратура та поліція Київської області піймали на хабарі громадянина, який обіцяв вплинути на рішення обласної ДАБІ (Державної архітектурно-будівельної інспекції — ред.). Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку очільника ГПУ.

“Прокуратура і поліція Київщини разом з відділом запобігання корупції ДАБІ затримали на гарячому при отриманні 150 тис. дол „рішалу“, який обіцяв вплинути на керівництво обласного ДАБІ”, — повідомив генпрокурор.

“Ще раз підтверджую обіцянку, дану на нараді в Мінрегіонбуді будівельникам: всі заяви про хабарництво в галузі будуть ефективно відпрацьовуватися. Аж до кайданок для тих, хто вимагає гроші. В разі підтвердження звязків „рішали“ з керівництвом підрозділу ДАБІ — затримаємо і посадових осіб”, — вказав Юрій Луценко у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Києві на хабарі у 650 тис. грн піймали посадовця із структури Укравтодору.

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