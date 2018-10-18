Генпрокурор: прокуратура та поліція Київщини піймали хабарника, який обіцяв вплинути на ДАБІ

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Лученко повідомив, що прокуратура та поліція Київської області піймали на хабарі громадянина, який обіцяв вплинути на рішення обласної ДАБІ (Державної архітектурно-будівельної інспекції — ред.). Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку очільника ГПУ.