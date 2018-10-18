Генпрокурор: прокуратура и полиция Киевской области поймали взяточника, который обещал повлиять на ГАСИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Лученко сообщил, что прокуратура и полиция Киевской области поймали на взятке гражданина, который обещал повлиять на решение областной ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции — ред.). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу главы ГПУ.
“Прокуратура и полиция Киевщины вместе с отделом предотвращения коррупции ГАСИ задержали с поличным при получении 150 тыс. долл „решалу“, который обещал повлиять на руководство областной ГАСИ”, — сообщил генпрокурор.
“Еще раз подтверждаю обещание, данное на совещании в Минрегионстроя строителям: заявления о взяточничестве в области будут эффективно отрабатываться. До наручников для тех, кто требует деньги. В случае подтверждения связей „решалы“ с руководством подразделения ГАСИ — задержим и должностных лиц”, — отметил Юрий Луценко в сообщении.
Как сообщал УНН, в Киеве на взятке в 650 тыс. грн поймали чиновника из структуры Укравтодора.