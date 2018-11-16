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Керівника обласного ДАБІ спіймали на валютному хабарі

Керівника обласного ДАБІ спіймали на валютному хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Керівника управління державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в Херсонській області, посаду якого на сьогодні обіймає Сергій Циклінський, зі спільниками спіймали на 4,5 тис. дол. хабара за погодження документації. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Генерального прокурора України Юрія Луценка у Facebook.

"Сьогодні ГПУ разом з К СБУ на гарячому затримано керівника ДАБІ Херсонської області, його спільників - головного інспектора і керівника приватного підприємства, які вимагали і отримали 4500 дол. за погодження документації", - повідомив Луценко.

Про проблеми з керівництвом держархбудконтролю у Херсонській області в уряді говорили ще у вересні на профільній нараді, де обговорювалося хабарництво у будівельній сфері.

Тоді віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко зазначав, що "доручив відсторонити від займаних посад керівників держархбудконтролю в Одеській та Херсонській областях. Далі ми будемо рухатися по заявах від громадян і перевіряти діяльність не тільки територіальних органів ДАБІ, а й новоутворених органів по всіх містах України".

Додамо, згідно з даними на сайті ДАБІ, начальник управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області – Циклінський Сергій Володимирович.

Нагадаємо, у жовтні прокуратура та поліція Київщини піймали хабарника, який обіцяв вплинути на ДАБІ.

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