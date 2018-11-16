Керівника обласного ДАБІ спіймали на валютному хабарі

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Керівника управління державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в Херсонській області, посаду якого на сьогодні обіймає Сергій Циклінський, зі спільниками спіймали на 4,5 тис. дол. хабара за погодження документації. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Генерального прокурора України Юрія Луценка у Facebook.