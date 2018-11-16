Руководителя областного ГАСИ поймали на валютной взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Руководителя управления государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в Херсонской области, должность которого сегодня занимает Сергей Циклинский, с сообщниками поймали на 4,5 тыс. долл. взятки за согласование документации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в Facebook.
"Сегодня ГПУ вместе с К СБУ на горячем задержан руководитель ГАСИ Херсонской области, его сообщники - главный инспектор и руководитель частного предприятия, требовали и получили 4500 долл. за согласование документации", - сообщил Луценко.
О проблемах с руководством госархстройконтроля в Херсонской области в правительстве говорили еще в сентябре на профильном совещании, где обсуждалось взяточничество в строительной сфере.
Тогда вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отмечал, что "поручил отстранить от занимаемых должностей руководителей госархстройконтроля в Одесской и Херсонской областях. Далее мы будем двигаться по заявлениям от граждан и проверять деятельность не только территориальных органов ГАСИ, но и новых органов по всем городам Украины".
Добавим, согласно данным на сайте ГАСИ, начальник управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Херсонской области - Циклинский Сергей Владимирович.
Напомним, в октябре прокуратура и полиция Киевской области поймали взяточника, который обещал повлиять на ГАСИ.