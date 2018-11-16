В Украине поймали второго за день крупного взяточника

"Рыба поменьше. Аппетит побольше. Полтавский филиал "Укринтеравтосервис". Взятка 20 тыс. долл", - написал он.



Справка УНН: "Укринтеравтосервис" - украинское государственное предприятие по обслуживанию иностранных и отечественных автотранспортных средств.



Как сообщал УНН, руководителя управления государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) в Херсонской области, должность которого сегодня занимает Сергей Циклинский, с сообщниками поймали на 4,5 тыс. долл. взятки за согласование документации.



Напомним, в октябре прокуратура и полиция Киевской области поймали взяточника, который обещал повлиять на ДАБИ.