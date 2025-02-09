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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международный день стоматолога, День пиццы, Всемирный день брака: что еще можно отметить 9 февраля

Международный день стоматолога, День пиццы, Всемирный день брака: что еще можно отметить 9 февраля

Киев  •  УНН

 • 2371 просмотра

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9 февраля мир отмечает Международный день стоматолога, День пиццы и День рождения волейбола. Также во второе воскресенье февраля празднуют Всемирный день брака и День молитвы за людей с аутизмом.

Сегодня, 9 февраля, отмечается Международный день стоматолога. Любители вкусно поесть могут отметить День пиццы, любители спорта могут отметить День рождения волейбола, а семейные пары могут отметить Всемирный день брака, пишет УНН

Детали 

Международный день стоматолога - международный профессиональный праздник стоматологов, в мире празднуется ежегодно 9 февраля. В Украине отмечается с 1993 года. 

Остатки человеческих зубов с отверстиями, которые были сделаны кремниевыми сверлами, были найдены на территории Пакистана. Считается, что это были первые попытки людей бороться с кариесом. Найденным остаткам зубов более девяти тысяч лет.

Также считается, что празднование Дня стоматолога 9 февраля связывают со Святой Аполлонией, которая 9 февраля 249 года приняла мученическую смерть.

Примитивная стоматология существовала в Древнем Египте. Значительный вклад в развитие стоматологии внесли древнегреческие и древнеримские врачи Гиппократ и Гален. Впервые пломбировать зубы с помощью серебряной амальгамы начали в Китае в ѴІІ веке. Также в Китае появилась и первая зубная щетка из бамбука и овечьей шерсти.

В 1530 году в Германия вышла первая печатная книга о лечении зубов.

Создателем современной стоматологии в ХѴІІІ веке был французский врач Пьер Фошар, который выделил ее в отдельную медицинскую специальность. Он также доказал, что зубы в основном разрушаются от сахара.

Конец ХХ века стал началом эры эстетической стоматологии. В лечебных учреждениях, в рамках праздника, проходят бесплатные консультации и профилактические мероприятия, мастер-классы по правильному уходу за полостью рта, знакомят с новыми технологиями по отбеливанию и украшению зубов.

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Также сегодня отмечается Международный день пиццы. Пицца - это не просто популярное блюдо, а настоящий символ итальянской кухни. 

Считается, что классическую современную пиццу около 200 лет приготовил итальянский повар Рафаэлле Эспозито, и назвал ее Маргарита. Прототипы пиццы - плоские лепешки с разнообразными начинками - существовали в Персии, Древней Греции и Древнем Риме. 

Сейчас в мире насчитывается более одной тысячи различных рецептов пиццы, а в  2017 году пицца была объявлена ЮНЕСКО нематериальным наследием человечества благодаря своей важной роли в культурной жизни. Она не только объединяет людей за столом, но и передается из поколения в поколение, сохраняя традиции итальянской кулинарии.

Любители спорта могут отметить День рождения волейбола. Эту игру в 1895 году придумал американский тренер по физическому воспитанию Уильям Морган. Первая публичная демонстрация игры, которую Морган назвал Минтонетт, состоялась в 1896 году.

Название волейбол предложил Альфред Холстед.

На сегодняшний день Международная федерация волейбола является крупнейшей спортивной федерацией в мире. С 1996 года активно развивается и приобретает невероятную популярность, как вид спорта, пляжный волейбол.

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По церковному календарю сегодня День памяти мученика Никифора, который жил в Антиохии в ІІІ веке. Во время усиления гонений на христиан язычники схватили друга Никифора, церковного старосту Саприкия и приговорили его к смертной казни.

Никифор добровольно согласился принять смерть вместо Саприкия. Его жестоко пытали, и он умер в страшных мучениях. Именины девятого февраля празднуют Никифор, Геннадий, Панкратий, Петр.

Международный день молитвы за людей с расстройствами аутистического спектра. 

Неделя аутизма, также известная как Международный день молитвы за людей с расстройствами аутистического спектра, является важным событием, которое привлекает внимание к проблемам и потребностям людей с аутизмом. Этот день отмечается ежегодно во второе воскресенье февраля и получил международное признание.

Впервые Неделя Аутизма была проведена в 2002 году во время Года распространения информации об аутизме в Великобритании. Ее инициировали Иван и Чарика Кориа, родители сына с расстройством аутистического спектра (РАС), в рамках кампании по повышению осведомленности об аутизме в Великобритании. 

Этот день служит платформой для людей по всему миру, чтобы объединиться в молитве и поддержке тех, кто страдает аутизмом. Церкви разных конфессий участвуют в этом событии, признавая миллионы людей, живущих с аутизмом.

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Ежегодно во второе воскресенье февраля отмечают Всемирный день брака

Праздник появился в 1983 году в Америке. Инициаторами создания Дня брака стали несколько семейных пар из штата Луизиана. Они в 1981 году предложили местным властям создать религиозную программу для улучшения брачных отношений. 

Цель Дня брака: донесение до широкой аудитории мысли о том, как важно создавать семью и беречь ее. Это событие празднуют преимущественно католические религиозные организации, потому что Всемирный день брака ввели по христианским мотивам. К празднику церковь устраивает тематические службы и церемонии.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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