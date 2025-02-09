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Міжнародний день стоматолога, День піци, Всесвітній день шлюбу: що ще можна відзначити 9 лютого

Міжнародний день стоматолога, День піци, Всесвітній день шлюбу: що ще можна відзначити 9 лютого

Київ • УНН

 • 33805 перегляди

9 лютого світ відзначає Міжнародний день стоматолога, День піци та День народження волейболу. Також у другу неділю лютого святкують Всесвітній день шлюбу та День молитви за людей з аутизмом.

Сьогодні, 9 лютого, відзначається Міжнародний день стоматолога. Любителі смачно поїсти можуть відзначити День піци, поціновувачі спорту можуть відзначити День народження волейболу, а сімейні пари можуть відзначити Всесвітній день шлюбу, пише УНН

Деталі 

Міжнародний день стоматолога - міжнародне професійне свято стоматологів, у світі святкують щороку 9 лютого. В Україні відзначається з 1993 року. 

Рештки людських зубів з отворами, які були зроблені кремнієвими свердлами, були знайдені на території Пакистану. Вважається, що це були перші спроби людей боротися з карієсом. Знайденим решткам зубів більше дев’яти тисяч років.

Також вважається, що відзначення Дня стоматолога 9 лютого пов'язують з Святою Аполлонією, яка 9 лютого 249 року прийняла мученицьку смерть.

Примітивна стоматологія існувала в Стародавньому Єгипті. Значний внесок у розвиток стоматології зробили давньогрецькій та давньоримський лікарі Гіппократ і Гален. Вперше пломбувати зуби за допомогою срібної амальгами почали у Китаї у VІІ столітті. Також у Китаї з’явилася і перша зубна щітка з бамбуку та овечої шерсті.

У 1530 році в Німеччина вийшла перша друкована книга про лікування зубів.

Творцем сучасної стоматології у ХVІІІ столітті був французькій лікар П’єр Фошар, який виділив її в окрему медичну спеціальність. Він також довів, що зуби в основному руйнуються від цукру.

Кінець ХХ століття став початком ери естетичної стоматології. В лікувальних установах, в рамках свята, проходять безкоштовні консультації та профілактичні заходи, майстер-класи з правильного догляду за порожниною рота, ознайомлюють з новими технологіями з відбілювання та прикрашання зубів.

Зубна нитка як захист від інсульту: вчені виявили несподіваний зв’язок06.02.25, 14:27 • 130636 переглядiв

Також сьогодні відзначається Міжнародний день піци. Піца — це не просто популярна страва, а справжній символ італійської кухні. 

Вважається, що класичну сучасну піцу близько 200 років приготував італійський кухар Рафаелле Еспозіто, та назвав її Маргарита. Прототипи піци – пласкі коржі з різноманітними начинками – існували у Персії, Стародавній Греції та Стародавньому Римі. 

Нині у світі налічується більше однієї тисячі різноманітних рецептів піци, а у  2017 році піца була оголошена ЮНЕСКО нематеріальною спадщиною людства завдяки своїй важливій ролі в культурному житті. Вона не лише об'єднує людей за столом, але й передається з покоління в покоління, зберігаючи традиції італійської кулінарії.

Поціновувачі спорту можуть відзначити День народження волейболу. Цю гру у 1895 році придумав американський тренер з фізичного виховання Вільям Морган. Перша публічна демонстрація гри, яку Морган назвав Мінтонетт, відбулася у 1896 році.

Назву волейбол запропонував Альфред Холстед.

На сьогоднішній день Міжнародна федерація волейболу є найбільшою спортивною федерацією у світі. З 1996 року активно розвивається і набуває неймовірної популярності, як вид спорту, пляжний волейбол.

У перших зимових “Іграх Нескорених” в Канаді змагатимуться 35 українських захисників08.02.25, 15:24 • 31557 переглядiв

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мученика Никифора, який жив в Антіохії у ІІІ столітті. Під час посилення гонінь на християн язичники схопили друга Никифора, церковного старосту Саприкія та засудили його до страти.

Никифор добровільно погодився прийняти смерть замість Саприкія. Його жорстоко катували, і він помер у страшних муках. Іменини дев’ятого лютого святкують Никифор, Геннадій, Панкратій, Петро.

Міжнародний день молитви за людей з розладами аутистичного спектру. 

Неділя аутизму, також відома як Міжнародний день молитви за людей з розладами аутистичного спектру, є важливою подією, яка привертає увагу до проблем і потреб людей з аутизмом. Цей день відзначається щорічно у другу неділю лютого і здобув міжнародне визнання.

Вперше Неділя Аутизму була проведена у 2002 році під час Року поширення інформації про аутизм у Великій Британії. Її ініціювали Іван та Чаріка Коріа, батьки сина з розладом аутистичного спектру (РАС), в рамках кампанії з підвищення обізнаності про аутизм у Великій Британії. 

Цей день слугує платформою для людей по всьому світу, щоб об’єднатися в молитві та підтримці тих, хто страждає на аутизм. Церкви різних конфесій беруть участь у цій події, визнаючи мільйони людей, які живуть з аутизмом.

COVID-19 під час вагітності може підвищувати ризик аутизму у дітей - дослідження27.12.24, 11:52 • 15015 переглядiв

Щорічно в другу неділю лютого відзначають Всесвітній день шлюбу

Свято з’явилося у 1983 році в Америці. Ініціаторами створення Дня шлюбу стали декілька сімейних пар зі штату Луїзіана. Вони у 1981 році запропонували місцевій владі створити релігійну програму задля покращення шлюбних відносин. 

Мета Дня шлюбу: донесення до широкої аудиторії думки про те, як важливо створювати родину і берегти її. Цю подію святкують переважно католицькі релігійні організації, тому що Всесвітній день шлюбу запровадили з християнських мотивів. До свята церква влаштовує тематичні служби й церемонії.

В Україні зросла кількість шлюбних договорів: нові дані07.02.25, 15:43 • 24391 перегляд

Павло Башинський

Павло Башинський

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