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В Україні зросла кількість шлюбних договорів: нові дані

В Україні зросла кількість шлюбних договорів: нові дані

Київ • УНН

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У 2024 році українці уклали 2762 шлюбні договори, що на 7% більше ніж роком раніше. На кожні 54 шлюби припадає один шлюбний договір, що значно частіше порівняно з 2023 роком.

У 2024 році в Україні було зареєстровано 2 762 шлюбні договори, що на 7% більше, ніж у 2023 році.  Про це свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.

Деталі 

"2 762 шлюбні договори було зареєстровано минулоріч. Це на 7% більше, ніж у 2023 році. Проте це все ще на третину менше, ніж у 2021 році. Напередодні повномасштабної війни українці уклали рекордну кількість подружніх контрактів - 4 099", - ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі на 54 шлюби припадає лише 1 шлюбний договір. У 2023 році цей показник був значно менший - 1 договір на 72 шлюби.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що у 2024 році в Україні зареєстровано 495 090 смертей проти 176 679 народжень. Лідером по народжуваності став Київ, а за найбільше смертей зафіксовано у Дніпропетровській області.

Крім того, у Києві було зареєстровано найбільше зареєстровано шлюбів - 20 тис. 862, а також Київ є найбільшим містом за кількістю зареєстрованих записів із розірвання шлюбу - 4407.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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