У 2024 році смертність зменшилася, але все одно майже втричі перевищила народжуваність - дані Мін'юсту

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Київ • УНН

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У 2024 році в Україні зареєстровано 495 090 смертей проти 176 679 народжень. Найбільше народжень зафіксовано у Києві, а смертей - у Дніпропетровській області.

Кількість зареєстрованих смертей в Україні у 2024 році становила 495 090, що на 1150 менше, ніж у 2023 році, однак смертність майже утричі перевищила кількість зареєстрованих народжень, який було 176 679. Про це йдеться у звіті Міністерства юстиції про про державну реєстрацію актів цивільного стану за 2024 рік, передає УНН.

Деталі

Як зазначається у звіті, всього за 2024 рік було зареєстровано 865 813 актових записів цивільного стану, серед яких:

  • записів про народження - 176 679;
    • записів про смерть - 495 090;
      • записів про шлюб - 150 210;
        • записів по розірванню шлюбу - 34 291, за рішенням суду - 1311;
          • записів по зміні імені - 9543.

            Найбільше записів про народження було зафіксовано у Києві - 19 тис. 706, Львівській області - 15 тис. 642, Дніпропетровській області - 14 тис. 29, а найменше - у Херсонській - 434, Донецькій - 1177 та Запорізькій - 3176.

            Найбільше записів про смерть було зафіксовано у Дніпропетровській області - 53 тис. 268, Харківській - 34 тис. 883 та Києві - 35 тис. 528.

            Найбільше шлюбів було зареєстровано у Києві - 20 тис. 862, а також Київ є найбільшим містом за кількістю зареєстрованих записів із розірвання шлюбу - 4407.

            Варто зазначити, що звіт у звіті не зазначають дані з Луганської області та Криму.

            Доповнення

            За даними Мін'юсту, у 2023 році кількість народжених становила 187 387, що на 10 708 більше, ніж у 2024 році. Також кількість записів про смерть у 2023 році становила 496 240, що на 1150 більше, ніж у 2024 році.

            Нагадаємо

            Зміна клімату може призвести до збільшення кількості смертей від спеки в Європі на 2,3 млн осіб до 2099 року, підрахували вчені.

            Павло Башинський

            Павло Башинський

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