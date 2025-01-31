В 2024 году смертность уменьшилась, но все равно почти втрое превысила рождаемость - данные Минюста

Количество зарегистрированных смертей в Украине в 2024 году составило 495 090, что на 1150 меньше, чем в 2023 году, однако смертность почти втрое превысила количество зарегистрированных рождений, которое составило 176 679. Об этом говорится в отчете Министерства юстиции о государственной регистрации актов гражданского состояния за 2024 год, передает УНН.

Детали

Как отмечается в отчете, всего за 2024 год было зарегистрировано 865 813 актовых записей гражданского состояния, среди которых:

записей о рождении - 176 679;

записей о смерти - 495 090;

записей о браке - 150 210;

записей по расторжению брака - 34 291, по решению суда - 1311;

записей по смене имени - 9543.

Больше всего записей о рождении было зафиксировано в Киеве - 19 тыс. 706, Львовской области - 15 тыс. 642, Днепропетровской области - 14 тыс. 29, а меньше всего - в Херсонской - 434, Донецкой - 1177 и Запорожской - 3176.

Больше всего записей о смерти было зафиксировано в Днепропетровской области - 53 тыс. 268, Харьковской - 34 тыс. 883 и Киеве - 35 тыс. 528.

Больше всего браков было зарегистрировано в Киеве - 20 тыс. 862, а также Киев является крупнейшим городом по количеству зарегистрированных записей по расторжению брака - 4407.

Стоит отметить, что в отчете не указывают данные из Луганской области и Крыма.

Дополнение

По данным Минюста, в 2023 году количество рожденных составило 187 387, что на 10 708 больше, чем в 2024 году. Также количество записей о смерти в 2023 году составило 496 240, что на 1150 больше, чем в 2024 году.

Напомним,

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