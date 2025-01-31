В 2024 году смертность уменьшилась, но все равно почти втрое превысила рождаемость - данные Минюста

ukru
Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
09:18 • 18607 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 106783 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 122133 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 125142 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Эксклюзив
На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
30 января, 13:06 • 128537 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией
30 января, 12:52 • 119977 просмотра

"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией

Эксклюзив
Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля
30 января, 11:49 • 113397 просмотра

Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля

Эксклюзив
В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему
30 января, 11:20 • 111281 просмотра

В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго
30 января, 11:09 • 102693 просмотра

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго

Эксклюзив
Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ
30 января, 10:25 • 102081 просмотра

Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава МАГАТЭ на следующей неделе приедет в Киев: подробности визита

Глава МАГАТЭ на следующей неделе приедет в Киев: подробности визита

31 января, 00:25 • 102055 просмотра
КГВА инициирует пересмотр решения об остановке транспорта во время тревог

КГВА инициирует пересмотр решения об остановке транспорта во время тревог

31 января, 01:04 • 42066 просмотра
Уникальное явление: на Волыни заметили первые ключи журавлей

Уникальное явление: на Волыни заметили первые ключи журавлей

31 января, 02:26 • 100578 просмотра
Трамп ввел пошлины для товаров из Канады и Мексики

Трамп ввел пошлины для товаров из Канады и Мексики

31 января, 03:27 • 100298 просмотра
Ночная атака дронов на Киев: обломки повредили балкон одной из квартир на Оболони

Ночная атака дронов на Киев: обломки повредили балкон одной из квартир на Оболони

31 января, 04:13 • 63188 просмотра
публикации
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 112628 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 128893 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 238425 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 239742 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 229054 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

10:20 • 147 просмотра
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 109288 просмотра
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

30 января, 15:36 • 110486 просмотра
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

30 января, 11:39 • 129236 просмотра
День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

30 января, 04:30 • 137228 просмотра
Актуальное
В 2024 году смертность уменьшилась, но все равно почти втрое превысила рождаемость - данные Минюста

В 2024 году смертность уменьшилась, но все равно почти втрое превысила рождаемость - данные Минюста

Киев  •  УНН

 • 3518 просмотра

В 2024 году в Украине зарегистрировано 495 090 смертей против 176 679 рождений. Больше всего рождений зафиксировано в Киеве, а смертей - в Днепропетровской области.

Количество зарегистрированных смертей в Украине в 2024 году составило 495 090, что на 1150 меньше, чем в 2023 году, однако смертность почти втрое превысила количество зарегистрированных рождений, которое составило 176 679. Об этом говорится в отчете Министерства юстиции о государственной регистрации актов гражданского состояния за 2024 год, передает УНН.

Детали

Как отмечается в отчете, всего за 2024 год было зарегистрировано 865 813 актовых записей гражданского состояния, среди которых:

  • записей о рождении - 176 679;
    • записей о смерти - 495 090;
      • записей о браке - 150 210;
        • записей по расторжению брака - 34 291, по решению суда - 1311;
          • записей по смене имени - 9543.

            Больше всего записей о рождении было зафиксировано в Киеве - 19 тыс. 706, Львовской области - 15 тыс. 642, Днепропетровской области - 14 тыс. 29, а меньше всего - в Херсонской - 434, Донецкой - 1177 и Запорожской - 3176.

            Больше всего записей о смерти было зафиксировано в Днепропетровской области - 53 тыс. 268, Харьковской - 34 тыс. 883 и Киеве - 35 тыс. 528.

            Больше всего браков было зарегистрировано в Киеве - 20 тыс. 862, а также Киев является крупнейшим городом по количеству зарегистрированных записей по расторжению брака - 4407.

            Стоит отметить, что в отчете не указывают данные из Луганской области и Крыма.

            Дополнение

            По данным Минюста, в 2023 году количество рожденных составило 187 387, что на 10 708 больше, чем в 2024 году. Также количество записей о смерти в 2023 году составило 496 240, что на 1150 больше, чем в 2024 году.

            Напомним,

            Изменение климата может привести к увеличению количества смертей от жары в Европе на 2,3 млн человек к 2099 году, подсчитали ученые.

            Павел Башинский

            Павел Башинский

            Общество
            yevropaЕвропа
            krymКрым
            ukrainaУкраина
            kievКиев

            Обратиться по вопросам размещения рекламы