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До кінця століття спека може вбити понад 2 млн європейців - дослідження

До кінця століття спека може вбити понад 2 млн європейців - дослідження

Київ • УНН

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Дослідження показало, що зміна клімату може призвести до 2,3 млн додаткових смертей від спеки в 854 містах Європи до 2099 року. Найбільша кількість жертв очікується в середземноморських містах, включно з Барселоною, Римом і Неаполем.

Зміна клімату може призвести до збільшення кількості смертей від спеки в Європі на 2,3 млн осіб до 2099 року, підрахували вчені, пише УНН із посиланням на Euronews.

Деталі

Це з'ясували учасники дослідження з Лабораторії моделювання довкілля та здоров'я (EHM) Лондонської школи гігієни та тропічної медицини (LSHTM), яке оприлюднене в журналі Nature Medicine.

"Дослідження надає переконливі докази того, що різке зростання кількості смертей, пов'язаних зі спекою, набагато перевищить будь-яке зниження смертності, пов'язане з холодом, що призведе до чистого зростання смертності в усій Європі", - зазначає професор Антоніо Гаспарріні, старший автор статті та керівник EHM-лабораторії в LSHTM.

За оцінками його команди, "зміна клімату може призвести до понад 2,3 мільйона додаткових смертей, пов'язаних із високою температурою, у 854 європейських містах до 2099 року". Щоправда, на думку дослідників, 70 відсотків цих трагедій можна уникнути, якщо вжити оперативних заходів з оздоровлення планети.

За прогнозами, до кінця століття найбільшу кількість смертей, пов'язаних із температурою, буде зареєстровано в Барселоні - 246 082. За нею йдуть Рим із прогнозованими 147 738 смертями і Неаполь із 147 248. Четвертим у списку значиться іспанське місто Мадрид (129 716), а на п'ятому місці - Мілан (110 131). Далі йдуть Афіни з прогнозованими 87 523 смертями, Валенсія (67 519), Марсель (51 306), Бухарест (47 468) і Генуя (36 338).

Дослідники зазначають, що пік смертей прогнозується в найбільш густонаселених середземноморських містах. Але постраждати можуть і невеликі міста на Мальті, в Іспанії та Італії.

У міру віддалення від Середземномор'я наслідки будуть менш серйозними. В інших європейських столицях, наприклад, у Парижі, можливе менше, але все ж зростання смертності, причому як від холоду, так і від спеки.

На півночі, на Британських островах і в Скандинавії, згідно з дослідженням, можливе чисте зниження кількості смертей, пов'язаних з температурою навколишнього середовища. Наприклад, прогнозовані цифри по Лондону показують, що до кінця століття кількість смертей зменшиться на 27 455.

Але, як зазначають дослідники, цей плюс значно перекривають мінуси решти Європи, де сукупно можливо понад 2 мільйони додаткових смертей.

Зазначено, що лише значне і швидке скорочення викидів вуглекислого газу може знизити кількість смертей від екстремальної спеки. "Наші результати підкреслюють нагальну необхідність активного пом'якшення наслідків зміни клімату, - зазначає доктор П'єр Массело, провідний автор дослідження в EHM-лабораторії при LSHTM. - Це особливо важливо для Середземномор'я, де, якщо нічого не зробити, наслідки можуть бути жахливими".

ВООЗ: спека щороку вбиває понад 175 тисяч європейців01.08.2024, 16:05 • 17794 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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