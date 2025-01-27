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К концу столетия жара может убить более 2 млн европейцев - исследование

К концу столетия жара может убить более 2 млн европейцев - исследование

Киев  •  УНН

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Исследование показало, что изменение климата может привести к 2,3 млн дополнительных смертей от жары в 854 городах Европы к 2099 году. Наибольшее число жертв ожидается в средиземноморских городах, включая Барселону, Рим и Неаполь.

Изменение климата может привести к увеличению числа смертей от жары в Европе на 2,3 млн человек к 2099 году, подсчитали ученые, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Это выяснили участники исследования из Лаборатории моделирования окружающей среды и здоровья (EHM) Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM), которое обнародовано в журнале Nature Medicine.

"Исследование предоставляет убедительные доказательства того, что резкий рост числа смертей, связанных с жарой, намного превысит любое снижение смертности, связанное с холодом, что приведет к чистому росту смертности по всей Европе", - отмечает профессор Антонио Гаспаррини, старший автор статьи и руководитель EHM-лаборатории в LSHTM.

По оценкам его команды, "изменение климата может привести к более чем 2,3 миллионам дополнительных смертей, связанных с высокой температурой, в 854 европейских городах к 2099 году". Правда, про мнению исследователей, 70 процентов этих трагедий можно избежать, если принять оперативные меры по оздоровлению планеты.

По прогнозам, к концу столетия наибольшее количество смертей, связанных с температурой, будет зарегистрировано в Барселоне - 246 082. За ней следуют Рим с прогнозируемыми 147 738 смертями и Неаполь с 147 248. Четвертым в списке значится испанский город Мадрид (129 716), а на пятом месте - Милан (110 131). Далее следуют Афины с прогнозируемыми 87 523 смертями, Валенсия (67 519), Марсель (51 306), Бухарест (47 468) и Генуя (36 338).

Исследователи отмечают, что пик смертей прогнозируется в самых густонаселенных средиземноморских городах. Но пострадать могут и небольшие города на Мальте, в Испании и Италии.

По мере удаления от Средиземноморья последствия будут менее серьезными. В других европейских столицах, к примеру, в Париже, возможен меньший, но все же рост смертности, причем как от холода, так и от жары.

На севере, на Британских островах и в Скандинавии, согласно исследованию, возможно чистое снижение числа смертей, связанных с температурой окружающей среды. Например, прогнозируемые цифры по Лондону показывают, что к концу столетия количество смертей уменьшится на 27 455.

Но, как отмечают исследователи, этот плюс значительно перекрывают минусы остальной части Европы, где совокупно возможно свыше 2 миллионов дополнительных смертей.

Отмечено, что лишь значительное и быстрое сокращение выбросов углекислого газа может снизить количество смертей от экстремальной жары. "Наши результаты подчеркивают настоятельную необходимость активного смягчения последствий изменения климата, - отмечает доктор Пьер Массело, ведущий автор исследования в EHM-Lab при LSHTM. - Это особенно важно для Средиземноморья, где, если ничего не предпринять, последствия могут быть ужасными".

ВОЗ: жара ежегодно убивает более 175 тысяч европейцев01.08.2024, 16:05 • 17691 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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