Экстремальная жара ежегодно уносит более 175 000 жизней в Европейском регионе, сообщили в Европейском региональном бюро ВОЗ в четверг, пишет УНН.

Детали

"В некоторых местах по всему миру климатический кризис уже доводит температуру до невыносимого уровня, и оценки показывают, что в глобальном масштабе каждый год в период с 2000 по 2019 год произошло около 489 000 смертей, связанных с жарой, при этом на Европейский регион приходилось 36% или в среднем 176 040 смертей в год в период с 2000 по 2019 год", - сообщили в региональном бюро ВОЗ.

Отмечается, что в Европейском регионе становится жарче быстрее всего из шести регионов ВОЗ, температура здесь растет примерно вдвое быстрее среднемирового показателя. Три самых теплых года за всю историю наблюдений в Европейском регионе ВОЗ зафиксировано с 2020 года, а 10 самых теплых лет - с 2007 года. "По всему региону, в его 53 государствах-членах, люди платят самую высокую цену", - говорится в сообщении.

"Тепловой стресс является основной причиной смерти, связанной с климатом в регионе. Экстремальные температуры усугубляют хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые, респираторные и цереброваскулярные заболевания, психическое здоровье и заболевания, связанные с диабетом. Экстремальная жара является проблемой, в частности, для пожилых людей, особенно тех, кто живет один. Она также может стать дополнительной нагрузкой для беременных женщин", - указал директор Европейского регионального бюро ВОЗ д-р Ханс Клюге.

Он отметил, что "планы действий по защите здоровья от жары являются важнейшим процессом адаптации". "Такие планы действуют в более чем 20 странах Европейского региона. Хотя это и обнадеживает, этого мало для защиты всех сообществ", - отметил Клюге.

Указано, что Европейское региональное бюро сейчас разрабатывает обновление руководства по плану действий по защите здоровья от жары.

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