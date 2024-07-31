Волна жары, наблюдавшаяся в Средиземноморье в июле, была бы "практически невозможной" в мире без глобального потепления, заявила в среду группа климатологов, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Смертоносная волна тепла принесла температуру значительно выше 40 градусов Цельсия в Южную Европу и Северную Африку, где такие экстремальные летние периоды становятся все более частыми.

Изнурительная жара унесла более 20 жизней за один день в Марокко, вызвала лесные пожары в Греции и на Балканах и добавила напряжения спортсменам, которые соревнуются по всей Франции на летних Олимпийских играх.

World Weather Attribution, сеть ученых, которые являются пионерами в области рецензируемых методов оценки возможной роли изменения климата в конкретных экстремальных событиях, заявила, что такая ситуация понятна.

"Экстремальные температуры, достигнутые в июле, были бы практически невозможными, если бы люди не нагревали планету, сжигая ископаемое топливо", - говорится в отчете WWA, составленном пятью исследователями.

Анализ рассматривал среднюю температуру июля и был сосредоточен на регионе, включающем Марокко, Португалию, Испанию, Францию, Италию и Грецию.

Ученые использовали эти и другие климатические данные, чтобы оценить, как жара в июле сравнивалась с аналогичными периодами в мире до того, как человечество начало быстро сжигать нефть, уголь и газ.

Они пришли к выводу, что жара, зафиксированная в Европе, была на 3,3 градуса выше из-за изменения климата.

За пределами Средиземноморья сильная жара на этой неделе достигла Парижа, где спортсменам, участвующим в Олимпийских играх, было непросто, когда температура на этой неделе достигла середины 30-х градусов.

"Чрезвычайно жаркие июльские месяцы больше не являются редкими событиями", - сказала Фридерике Отто, климатолог из Имперского колледжа Лондона, соавтор исследования.

"В сегодняшнем климате... июли с экстремальной жарой ожидаются примерно раз в десятилетие", - сказала она.

Дополнение

Ученые давно установили, что изменение климата приводит к экстремальной погоде и делает волны тепла более длительными, жаркими и частыми.

Этот последний эпизод произошел в месяц, когда глобальные температуры взлетели до самых высоких значений за всю историю наблюдений, а четыре самых жарких дня, наблюдавшихся учеными, были зафиксированы в "учебниках истории" в июле.

Последние 13 месяцев были самым теплым периодом за всю историю наблюдений, превысив предел в 1,5°C, который, по словам ученых, должен поддерживаться неизменным в течение длительного времени, чтобы избежать катастрофического изменения климата.