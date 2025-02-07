В Украине выросло количество брачных договоров: новые данные

В 2024 году в Украине было зарегистрировано 2 762 брачных договора, что на 7% больше, чем в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.

Детали

«2 762 брачных договора было зарегистрировано в прошлом году. Это на 7% больше, чем в 2023 году. Однако это все еще на треть меньше, чем в 2021 году. Накануне полномасштабной войны украинцы заключили рекордное количество супружеских контрактов - 4 099», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас на 54 брака приходится лишь 1 брачный договор. В 2023 году этот показатель был значительно меньше - 1 договор на 72 брака.

Напомним

Ранее УНН писал, что в 2024 году в Украине зарегистрировано 495 090 смертей против 176 679 рождений. Лидером по рождаемости стал Киев, а больше всего смертей зафиксировано в Днепропетровской области.

Кроме того, в Киеве было зарегистрировано больше всего зарегистрировано браков - 20 тыс. 862, а также Киев является крупнейшим городом по количеству зарегистрированных записей по расторжению брака - 4407.