Международный день десерта, День хиджаба: что еще отмечают 1 февраля

Сегодня, 1 февраля, весь мир отмечает Международный день десерта - неофициальный праздник, который направлен на празднование разнообразия десертов и сладостей по всему миру, пишет УНН.

1 февраля - Международный день десерта. Этот праздник основала американский кондитер и блогер Энджи Дадли еще в 2008 году. Тогда она впервые представила свой десерт под названием кейк-поп, который сегодня является популярным лакомством.

Кейк-поп - это десерт, напоминающий всем известную конфету чупа-чупс. Впрочем, это не кармалька, а бисквитное пирожное на палочке.

Энджи всячески экспериментировала с этим десертом, что в результате на свет появилось множество вариаций кейк-попов, и впоследствии она написала целую книгу с рецептами авторского лакомства.

Поэтому в Международный день десерта среди кондитеров есть традиция презентовать свои новые десерты. А в разных кофейнях, кондитерских и ресторанах в этот день проводятся тематические мастер-классы и соревнования по приготовлению сладких сладостей.

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Ежегодно 1 февраля отмечается Всемирный день хиджаба - день-напоминание о важности толерантного отношения к женщинам, которые приняли решение носить хиджаб.

Этот день - международная инициатива, основанная в 2013 году Назмой Хан, американкой бангладешского происхождения, которая хотела способствовать толерантности, взаимопониманию и борьбе с дискриминацией в отношении женщин, которые носят хиджаб.

В частности, на внедрение такого дня Хан подтолкнуло желание опровергнуть все негативные стереотипы, которые существуют вокруг хиджаба.

Хиджаб - это традиционное мусульманское покрытие головы, которое носят многие мусульманские женщины как выражение религиозной веры, скромности и идентичности.

Во Всемирный день хиджаба в разных странах проходят образовательные мероприятия, дискуссии, флешмобы и акции поддержки.

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Кроме того, в первую неделю последнего зимнего месяца, с 1 по 7 февраля отмечается Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. Эта неделя посвящена укреплению взаимопонимания и сотрудничества между различными религиозными сообществами, а также популяризации межконфессионального диалога как инструмента мира и толерантности.

Праздник был введен в 2010 году по инициативе короля Иордании Абдаллы II ибн Хусейна аль-Хашими и принца Иордании Гази бен Мухаммеда. Для Генеральная Ассамблея ООН приняла соответствующую резолюцию.

Во время дебатов в ООН представители стран-членов согласились о необходимости содействия мирному сосуществованию различных религий и культур. Принятая резолюция определила первую неделю февраля как период, когда мировое сообщество должно обратить особое внимание на вопросы межконфессионального диалога.

Основная идея инициативы - поддержка толерантности, взаимоуважения и развития гармоничных отношений между религиями и конфессиями. В резолюции отмечается, что все религиозные сообщества должны придерживаться принципов взаимного уважения и способствовать согласию в обществе.

В течение недели в разных странах проходят конференции, семинары, круглые столы, межконфессиональные встречи, молитвенные мероприятия, благотворительные инициативы и культурные события.

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По новому календарю 1 февраля православная церковь чтит память святого мученика Трифона Апамейского, который, как известно исцелял людей силой молитвы.

Святой Трифон родился в 232 году в Малой Азии, в скромной крестьянской семье. Он с юных лет жил по христианской вере и имел дар чудотворения, помогая больным и нуждающимся.

Во время правления императора Декия, когда начались жестокие гонения на христиан, Трифона схватили и подвергли жестоким пыткам, требуя отречься от веры. Однако, несмотря на все страдания, он не предал Господа и оставался верным христианским убеждениям.

Святой мученик Трифон был казнен 2 февраля 250 года, приняв мученическую смерть, но оставшись примером стойкости духа и непоколебимой веры.В этот день именины отмечают Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей.