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Міжнародний день десерту, День хіджабу: що ще відзначають 1 лютого

Міжнародний день десерту, День хіджабу: що ще відзначають 1 лютого

Київ • УНН

 • 36868 перегляди

1 лютого світ відзначає Міжнародний день десерту, започаткований американською кондитеркою Енджі Дадлі. Також у цей день святкують Всесвітній день хіджабу та починається тиждень міжконфесійних відносин.

Сьогодні, 1 лютого, весь світ відзначає Міжнародний день десерту — неофіційне свято, яке спрямоване на відзначення різноманітності десертів і солодощів по всьому світу, пише УНН.

1 лютого – Міжнародний день десерту. Це свято започаткувала американська кондитерка та блогерка Енджі Дадлі ще в 2008 році. Тоді вона вперше презентувала свій десерт під назвою кейк-поп, який сьогодні є популярним смаколиком.

Кейк-поп — це десерт, що нагадує усім відому цукерку чупа-чупс. Втім, це не кармалька, а бісквітне тістечко на паличці.

Енджі усіляко експерементувала з цим десертом, що в результаті на світ з’явилося безліч варіацій кейк-попів, і згодом вона написала цілу книгу з рецептами авторського смаколика.

Тож у Міжнародний день десерту серед кондитерів є традиція презентувати свої нові десерти. А у різних кавʼярнях, кондитерських та ресторанах в цей день проводяться тематичні майстер-класи та змагання по приготуванню солодких смаколиків.

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Щороку 1 лютого відзначається Всесвітній день хіджабу — день-нагадування про важливість толерантного ставлення до жінок, які прийняли рішення носити хіджаб.

Цей день — міжнародна ініціатива, започаткована у 2013 році Назмою Хан, американкою бангладеського походження, яка хотіла сприяти толерантності, взаєморозумінню та боротьбі з дискримінацією щодо жінок, які носять хіджаб.

Зокрема, на впровадження такого дня Хан підштовхнуло бажання спростувати усі негативні стереотипи, які існують навколо хіджабу.

Хіджаб — це традиційне мусульманське покриття голови, яке носить багато мусульманських жінок як вираження релігійної віри, скромності та ідентичності.

У Всесвітній день хіджабу в різних країнах проходять освітні заходи, дискусії, флешмоби та акції підтримки.

Президент Ірану ветує новий закон про хіджаб: що стоїть за цим рішенням16.12.24, 17:01 • 17731 перегляд

Крім того, в перший тиждень останнього зимового місяця, з 1 по 7 лютого відзначається Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин. Цей тиждень присвячений зміцненню взаєморозуміння та співпраці між різними релігійними спільнотами, а також на популяризації міжконфесійного діалогу як інструменту миру та толерантності.

Свято було запроваджено у 2010 році за ініціативою короля Йорданії Абдалли II ібн Хусейна аль-Хашимі та принца Йорданії Газі бен Мухаммеда. Для Генеральна Асамблея ООН прийняла відповідну резолюцію.

Під час дебатів у ООН представники країн-членів погодилися щодо необхідності сприяння мирному співіснуванню різних релігій та культур. Ухвалена резолюція визначила перший тиждень лютого як період, коли світова спільнота має звернути особливу увагу на питання міжконфесійного діалогу.

Основна ідея ініціативи – підтримка толерантності, взаємоповаги та розбудови гармонійних відносин між релігіями та конфесіями. В резолюції наголошується, що всі релігійні спільноти повинні дотримуватися принципів взаємної поваги та сприяти злагоді у суспільстві.

Протягом тижня в різних країнах відбуваються конференції, семінари, круглі столи, міжконфесійні зустрічі, молитовні заходи, благодійні ініціативи та культурні події.

Православний календар на 2025 рік: дати великих свят31.12.24, 19:30 • 255036 переглядiв

За новим календарем 1 лютого православна церква вшановує пам’ять святого мученика Трифона Апамейського, який, як відомо зцілював людей силою молитви.

Святий Трифон народився у 232 році в Малій Азії, у скромній селянській родині. Він з юних років жив за християнською вірою та мав дар чудотворення, допомагаючи хворим та нужденним.

Під час правління імператора Декія, коли почалися жорстокі гоніння на християн, Трифона схопили та піддали жорстоким катуванням, вимагаючи зректися віри. Однак, попри усі страждання, він не зрадив Господа і залишався вірним християнським переконанням.

Святий мученик Трифон був страчений 2 лютого 250 року, прийнявши мученицьку смерть, але залишившись прикладом стійкості духу та непохитної віри.В цей день іменини відзначають Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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