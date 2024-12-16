Президент Ирана ветирует новый закон о хиджабе: что стоит за этим решением

ukenru
"еРодина": Минсоц разрабатывает платформу для украинцев за рубежом
14:32 • 20431 просмотра

"еРодина": Минсоц разрабатывает платформу для украинцев за рубежом

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
13:29 • 52053 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
12:28 • 82826 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 104489 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 127802 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 124646 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 157706 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 150008 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 155543 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 163715 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

 • 100083 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 116007 просмотра
Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

 • 83002 просмотра
"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

09:52 • 99965 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

11:18 • 59580 просмотра
публикации
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 116007 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 127802 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 142267 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 146657 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 152714 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

15:01 • 7196 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

11:18 • 59580 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

10:59 • 46249 просмотра
"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

09:52 • 99965 просмотра
Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

 • 83002 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Президент Ирана ветирует новый закон о хиджабе: что стоит за этим решением

Президент Ирана ветирует новый закон о хиджабе: что стоит за этим решением

Киев  •  УНН

 • 4165 просмотра

Read in English

Президент Ирана наложил вето на новый закон об обязательном ношении хиджаба, передав вопрос в Высший совет нацбезопасности. Закон предусматривал жесткие наказания за нарушения, включая штрафы и конфискацию имущества.

Президент Ирана наложил вето на закон об обязательном ношении хиджаба, из-за которого разгорелся конфликт, пишет УНН со ссылкой на BILD.

Детали

В Иране возник конфликт в правительстве из-за закона о хиджабе. Новый закон, принятый парламентом, ужесточает для женщин носить хиджаб и накладывает суровые наказания за нарушение этого закона. Однако президент Ирана Масуд Пезешкян наложил вето на закон, опасаясь, что он может вызвать новые общественные беспорядки.

По информации, Масуд Пезешкян передал этот вопрос в Высший совет национальной безопасности - главный орган, который принимает ключевые решения в Иране. Таким образом закон могут отменить. Новое законодательство вводило жесткие меры, в частности большие штрафы, запрет на выезд за границу и конфискацию имущества, особенно для выдающихся лиц.

Недавно произошел инцидент с иранской певицей Парастом Ахмади, которая выступала без хиджаба, видео с выступлением выложили на YouTube, что вызвало возмущение у общественности. Артистку и музыкантов арестовали в связи с нарушением исламских норм, но впоследствии отпустили.

Из-за давления общественности и разногласий в правительстве, принятие закона приостановили. Несмотря на угрозу наказания, многие женщины в крупных городах Ирана продолжают выступать против обязательного ношения хиджаба.

Напомним

Парасту Ахмади арестовали после публикации видео ее концерта, где она выступила без хиджаба. Артистку задержали в городе Сари, также были арестованы двое музыкантов ее группы в Тегеране.

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости Мира
youtubeYouTube
iranИран