Президент Ирана ветирует новый закон о хиджабе: что стоит за этим решением
Киев • УНН
Президент Ирана наложил вето на новый закон об обязательном ношении хиджаба, передав вопрос в Высший совет нацбезопасности. Закон предусматривал жесткие наказания за нарушения, включая штрафы и конфискацию имущества.
Президент Ирана наложил вето на закон об обязательном ношении хиджаба, из-за которого разгорелся конфликт, пишет УНН со ссылкой на BILD.
Детали
В Иране возник конфликт в правительстве из-за закона о хиджабе. Новый закон, принятый парламентом, ужесточает для женщин носить хиджаб и накладывает суровые наказания за нарушение этого закона. Однако президент Ирана Масуд Пезешкян наложил вето на закон, опасаясь, что он может вызвать новые общественные беспорядки.
По информации, Масуд Пезешкян передал этот вопрос в Высший совет национальной безопасности - главный орган, который принимает ключевые решения в Иране. Таким образом закон могут отменить. Новое законодательство вводило жесткие меры, в частности большие штрафы, запрет на выезд за границу и конфискацию имущества, особенно для выдающихся лиц.
Недавно произошел инцидент с иранской певицей Парастом Ахмади, которая выступала без хиджаба, видео с выступлением выложили на YouTube, что вызвало возмущение у общественности. Артистку и музыкантов арестовали в связи с нарушением исламских норм, но впоследствии отпустили.
Из-за давления общественности и разногласий в правительстве, принятие закона приостановили. Несмотря на угрозу наказания, многие женщины в крупных городах Ирана продолжают выступать против обязательного ношения хиджаба.
Напомним
Парасту Ахмади арестовали после публикации видео ее концерта, где она выступила без хиджаба. Артистку задержали в городе Сари, также были арестованы двое музыкантов ее группы в Тегеране.