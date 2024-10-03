Международный аудит НАБУ начался: Кривонос обещает прозрачность и открытость

ukenru
Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
  •  34051 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
  •  50217 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
  •  68195 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
  •  92044 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Эксклюзив
Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
  •  122936 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

Эксклюзив
В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
2 октября 2024, 13:46  •  132538 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

Эксклюзив
АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
2 октября 2024, 13:40  •  132698 просмотра

АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
2 октября 2024, 12:44  •  128111 просмотра

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

Эксклюзив
Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
2 октября 2024, 12:09  •  112948 просмотра

Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

Эксклюзив
В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
2 октября 2024, 10:18  •  105060 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дожди на западе и до 24° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди на западе и до 24° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  20025 просмотра
Госдеп о плане победы Украины: "Увидели в нем ряд продуктивных шагов"

Госдеп о плане победы Украины: "Увидели в нем ряд продуктивных шагов"

  •  24033 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

  •  117285 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

  •  103660 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

  •  105596 просмотра
публикации
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

  •  10896 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

  •  105596 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

  •  103660 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

  •  117285 просмотра
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

  •  121288 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

  •  112017 просмотра
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

  •  99847 просмотра
Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

2 октября 2024, 13:56  •  105310 просмотра
Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

2 октября 2024, 03:07  •  116652 просмотра
Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

1 октября 2024, 18:01  •  103737 просмотра
Актуальное
Международный аудит НАБУ начался: Кривонос обещает прозрачность и открытость

Международный аудит НАБУ начался: Кривонос обещает прозрачность и открытость

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 13:42  •  6702 просмотра

Read in English

Внешний независимый аудит НАБУ стартовал. Эксперты оценят эффективность работы детективов, что является важным для получения Украиной международной финансовой помощи и членства в ЕС.

Международные эксперты начали внешний независимый аудит деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и должны предоставить оценку эффективности работы детективов. Об этом сообщила пресс-служба бюро, передает УНН.

Директор НАБУ Семен Кривонос уже провел встречу с членами Комиссии по проведению внешней независимой оценки (аудита) и обсудил с ними ключевые принципы и подходы.

«Во время встречи Семен Кривонос отметил важность аудита Национального бюро и готовности оказывать максимальное содействие открытости, прозрачности и эффективности его проведения», - сообщили в НАБУ.

Стоит добавить, что внешний независимый аудит эффективности деятельности НАБУ является важным критерием для получения Украиной международной финансовой помощи и приобретения ею членства в Европейском союзе.

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос заявлял, что «очень ожидает» начало аудита, который должен выявить как сильные, так и слабые стороны бюро.

Следует отметить, что первый аудит проводится через один год со дня назначения директора бюро. Однако, нынешний руководитель Семен Кривонос возглавляет бюро с 6 марта 2023 года, то есть уже почти полтора года.

Добавим

В последнее время нередко звучат заявления об утрате независимости антикоррупционных органов в Украине. В частности, об этом заявлял недавно уволенный первый заместитель директора бюро Гизо Углава. Он неоднократно намекал на то, что решения в НАБУ принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые, по его мнению, оказывали это давление, были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Углава неоднократно подчеркивал, что действия против него свидетельствуют о серьезных проблемах в процессе расследования НАБУ, которые ориентированы на достижение внешних целей, а не на установление истины.

Ситуация с Углавой, которого после заявлений о проблемах НАБУ уволили, может иметь значительное влияние на будущий международный аудит НАБУ. Заявления Углавы о давлении, коррупционных схемах и возможных манипуляциях внутри НАБУ могут повысить внимание аудиторов к внутренним проблемам бюро и побудить их к более тщательному рассмотрению внутренних процедур, систем контроля и отчетности.

К тому же, как показывает практика, созданные «одним замыслом» антикоррупционные органы закрывают глаза на нарушения друг друга. Например, недавно бывший заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов заявил, что некоторые детективы НАБУ и прокуроры САП обзавелись элитными активами, которые записали на своих матерей. В то же время, НАПК не стало проверять ни детективов НАБУ, ни прокуроров САП  - аргументировали это тем, что озвученная Смирновым информация «не содержит фактических данных, которые могли быть проверены в рамках прав и полномочий» агентства.

Ранее УНН упоминал, что по оценке аудиторов, коллектив НАБУ находится в подавленном состоянии, нуждается в психологах и большинство из сотрудников планирует уволиться в ближайшее время.

При этом НАБУ не имеет доверия украинцев, а экономический эффект от их деятельности балансирует на нуле. Ведь за эти годы на НАБУ, САП, НАПК и ВАКС было потрачено из бюджета десятки миллиардов гривен.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина