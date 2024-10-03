Международный аудит НАБУ начался: Кривонос обещает прозрачность и открытость

Международные эксперты начали внешний независимый аудит деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и должны предоставить оценку эффективности работы детективов. Об этом сообщила пресс-служба бюро, передает УНН.

Директор НАБУ Семен Кривонос уже провел встречу с членами Комиссии по проведению внешней независимой оценки (аудита) и обсудил с ними ключевые принципы и подходы.

«Во время встречи Семен Кривонос отметил важность аудита Национального бюро и готовности оказывать максимальное содействие открытости, прозрачности и эффективности его проведения», - сообщили в НАБУ.

Стоит добавить, что внешний независимый аудит эффективности деятельности НАБУ является важным критерием для получения Украиной международной финансовой помощи и приобретения ею членства в Европейском союзе.

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос заявлял, что «очень ожидает» начало аудита, который должен выявить как сильные, так и слабые стороны бюро.

Следует отметить, что первый аудит проводится через один год со дня назначения директора бюро. Однако, нынешний руководитель Семен Кривонос возглавляет бюро с 6 марта 2023 года, то есть уже почти полтора года.

Добавим

В последнее время нередко звучат заявления об утрате независимости антикоррупционных органов в Украине. В частности, об этом заявлял недавно уволенный первый заместитель директора бюро Гизо Углава. Он неоднократно намекал на то, что решения в НАБУ принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые, по его мнению, оказывали это давление, были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Углава неоднократно подчеркивал, что действия против него свидетельствуют о серьезных проблемах в процессе расследования НАБУ, которые ориентированы на достижение внешних целей, а не на установление истины.

Ситуация с Углавой, которого после заявлений о проблемах НАБУ уволили, может иметь значительное влияние на будущий международный аудит НАБУ. Заявления Углавы о давлении, коррупционных схемах и возможных манипуляциях внутри НАБУ могут повысить внимание аудиторов к внутренним проблемам бюро и побудить их к более тщательному рассмотрению внутренних процедур, систем контроля и отчетности.

К тому же, как показывает практика, созданные «одним замыслом» антикоррупционные органы закрывают глаза на нарушения друг друга. Например, недавно бывший заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов заявил, что некоторые детективы НАБУ и прокуроры САП обзавелись элитными активами, которые записали на своих матерей. В то же время, НАПК не стало проверять ни детективов НАБУ, ни прокуроров САП - аргументировали это тем, что озвученная Смирновым информация «не содержит фактических данных, которые могли быть проверены в рамках прав и полномочий» агентства.

Ранее УНН упоминал, что по оценке аудиторов, коллектив НАБУ находится в подавленном состоянии, нуждается в психологах и большинство из сотрудников планирует уволиться в ближайшее время.

При этом НАБУ не имеет доверия украинцев, а экономический эффект от их деятельности балансирует на нуле. Ведь за эти годы на НАБУ, САП, НАПК и ВАКС было потрачено из бюджета десятки миллиардов гривен.