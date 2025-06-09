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Мэр Лос-Анджелеса обвинил администрацию Трампа в провоцировании хаоса и эскалации во время протестов

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Карен Басс обвинила администрацию Трампа в провоцировании хаоса в Лос-Анджелесе из-за иммиграционных рейдов и развертывания Нацгвардии. Калифорния готовит иск против администрации Трампа.

Мэр Лос-Анджелеса обвинил администрацию Трампа в провоцировании хаоса и эскалации во время протестов

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс призвала Белый дом отменить приказ о привлечении бойцов Национальной гвардии к иммиграционным рейдам в округе, поскольку это решение усиливает экскалацию противостояния между демонстрантами и представителями власти. Она обвинила администрацию Трампа в провоцировании хаоса в городе. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Карен Басс также призвала людей воспользоваться своим правом на мирный протест, "не доводя ситуацию до драк и вандализма".

В Лос-Анджелесе рады всем, неважно, откуда вы приехали или когда вы сюда приехали. Просто неуместно, чтобы было насилие. Мы не хотим играть на руку администрации Трампа

- сказала она.

И добавила, что действия администрации Белого дома в Лос-Анджелесе "вызвали страх и панику".

Протесты против действий иммиграционных агентов Трампа и Нацгвардии в США: 27 арестов в Лос-Анджелесе, 60 – в Сан-Франциско09.06.25, 11:57 • 2910 просмотров

То, что мы видим в Лос-Анджелесе, – это хаос, спровоцированный администрацией. Развертывание федеральных войск – это опасная эскалация

- заявила Карен Басс.

Губернатор Калифорнии назвал незаконным развертывание Нацгвардии Трампом в Лос-Анджелесе09.06.25, 08:39 • 3062 просмотра

Вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис заявила, что Калифорния готовит иск против администрации Трампа из-за развертывания Нацгвардии в Лос-Анджелесе, которое там считают незаконным.

По словам Куналакис, центральная власть не имела на вмешательство силовиков Нацгвардии "для реагирования на протест около 400 человек, с которыми местная полиция могла справиться самостоятельно". Она подчеркнула, что такие действия без согласования штата "беспрецедентны в современной истории США".

Дополнение

В Лос-Анджелесе вечером 6 июня вспыхнули протесты из-за масштабных рейдов службы иммиграции ICE.

Президент США Дональд Трамп приказал направить не менее 2000 бойцов Национальной гвардии в округ Лос-Анджелес для помощи иммиграционным агентам, столкнувшимся с демонстрантами.

В воскресенье в центре Лос-Анджелеса произошло 27 арестов, в Сан-Франциско задержано около 60 человек в связи с протестами против действий миграционной службы и Нацгвардии, которые сопровождались беспорядками.

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Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
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Белый дом
Калифорния
Дональд Трамп
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