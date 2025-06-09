Мэр Лос-Анджелеса обвинил администрацию Трампа в провоцировании хаоса и эскалации во время протестов
Киев • УНН
Карен Басс обвинила администрацию Трампа в провоцировании хаоса в Лос-Анджелесе из-за иммиграционных рейдов и развертывания Нацгвардии. Калифорния готовит иск против администрации Трампа.
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс призвала Белый дом отменить приказ о привлечении бойцов Национальной гвардии к иммиграционным рейдам в округе, поскольку это решение усиливает экскалацию противостояния между демонстрантами и представителями власти. Она обвинила администрацию Трампа в провоцировании хаоса в городе. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
Детали
Карен Басс также призвала людей воспользоваться своим правом на мирный протест, "не доводя ситуацию до драк и вандализма".
В Лос-Анджелесе рады всем, неважно, откуда вы приехали или когда вы сюда приехали. Просто неуместно, чтобы было насилие. Мы не хотим играть на руку администрации Трампа
И добавила, что действия администрации Белого дома в Лос-Анджелесе "вызвали страх и панику".
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Вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис заявила, что Калифорния готовит иск против администрации Трампа из-за развертывания Нацгвардии в Лос-Анджелесе, которое там считают незаконным.
По словам Куналакис, центральная власть не имела на вмешательство силовиков Нацгвардии "для реагирования на протест около 400 человек, с которыми местная полиция могла справиться самостоятельно". Она подчеркнула, что такие действия без согласования штата "беспрецедентны в современной истории США".
Дополнение
В Лос-Анджелесе вечером 6 июня вспыхнули протесты из-за масштабных рейдов службы иммиграции ICE.
Президент США Дональд Трамп приказал направить не менее 2000 бойцов Национальной гвардии в округ Лос-Анджелес для помощи иммиграционным агентам, столкнувшимся с демонстрантами.
В воскресенье в центре Лос-Анджелеса произошло 27 арестов, в Сан-Франциско задержано около 60 человек в связи с протестами против действий миграционной службы и Нацгвардии, которые сопровождались беспорядками.
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