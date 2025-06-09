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Мер Лос-Анджелеса звинуватив адміністрацію Трампа у провокуванні хаосу та ескалації під час протестів

Київ • УНН

 • 522 перегляди

Карен Басс звинуватила адміністрацію Трампа у провокуванні хаосу в Лос-Анджелесі через імміграційні рейди та розгортання Нацгвардії. Каліфорнія готує позов проти адміністрації Трампа.

Мер Лос-Анджелеса звинуватив адміністрацію Трампа у провокуванні хаосу та ескалації під час протестів

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс закликала Білий дім скасувати наказ про залучення бійців Національної гвардії до імміграційних рейдів в окрузі, оскільки це рішення посилює екскалацію протистояння між демонстрантами та представниками влади. Вона звинуватив адміністрацію Трампа у провокуванні хаосу в місті. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Деталі

Карен Басс також закликала людей скористатися своїм правом на мирний протест, "не доводячи ситуацію до бійок та вандалізму".

В Лос-Анджелесі раді всім, неважливо, звідки ви приїхали чи коли ви сюди приїхали. Просто недоречно, щоб було насильство. Ми не хочемо грати на руку адміністрації Трампа

- сказала вона.

І додала, що дії адміністрації Білого дому в Лос-Анджелесі "викликали страх і паніку".

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Те, що ми бачимо в Лос-Анджелесі, – це хаос, спровокований адміністрацією. Розгортання федеральних військ – це небезпечна ескалація

- заявила Карен Басс.

Губернатор Каліфорнії назвав незаконним розгортання Нацгвардії Трампом в Лос-Анджелесі09.06.25, 08:39 • 3064 перегляди

Віцегубернаторка Каліфорнії Елені Куналакіс заявила, що Каліфорнія готує позов проти адміністрації Трампа через розгортання Нацгвардії у Лос-Анджелесі, яке там вважають незаконним.

За словами Куналакіс, центральна влада не мала на втручання силовиків Нацгвардії "для реагування на протест близько 400 осіб, з якими місцева поліція могла впоратися самостійно". Вона наголосила, що такі дії без погодження штату "безпрецедентні в сучасній історії США".

Доповнення

У Лос-Анджелесі ввечері 6 червня спалахнули протести через масштабні рейди служби імміграції ICE.

Президент США Дональд Трамп наказав направити щонайменше 2000 бійців Національної гвардії до округу Лос-Анджелес для допомоги імміграційним агентам, які зіткнулися з демонстрантами.

У неділю в центрі Лос-Анджелеса відбулося 27 арештів, у Сан-Франциско затримано близько 60 людей у зв’язку з протестами проти дій міграційної служби та Нацгвардії, які супроводжувались заворушеннями.

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США09.06.25, 16:46 • 21057 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

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